Оптимизация и подготовка к продвижению в поисков.

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт12 заявок144 просмотра

Необходима оптимизация и подготовка к продвижению в поисковиках нового сайта (Составление семантического ядра, прописывание тегов под семантическое ядро (Title, H1, Description), юзабилити и т.д) Цены и сроки проведения работ.

12 лет назад
rinatcom
Ринат 
49 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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