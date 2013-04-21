Продвижение сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт6 заявок166 просмотров

Сайт prima-inform.ru

Интересуют долгосрочные отношения

Необходимость конверсии трафика в целевых клиентов (договора на множественные запросы)

Прошу предоставить смету того что вы будете делать, сколько за это хотите + расчитать бюджет по закупке ссылок.

Расписать достижение примерных целей и за какое время.

В совокупе хорошо бы с директом управляться.

Жду Ваших предложений на этот небольшой тендер.

12 лет назад
Godzila
36 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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