Добрый день! Необходимо оптимизировать интернет-магазин Snablab.ru, увеличить посещаемость сайта. Тематика – лабораторная посуда, медицинское оборудование. Интересует внутренняя оптимизация и продвижение сайта в поисковиках по ключевым словам (ключевые слова для ...
Продвижение сайта
Сайт prima-inform.ru
Интересуют долгосрочные отношения
Необходимость конверсии трафика в целевых клиентов (договора на множественные запросы)
Прошу предоставить смету того что вы будете делать, сколько за это хотите + расчитать бюджет по закупке ссылок.
Расписать достижение примерных целей и за какое время.
В совокупе хорошо бы с директом управляться.
Жду Ваших предложений на этот небольшой тендер.
Заявки фрилансеров
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