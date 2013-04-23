Продвижение сайта в Google (улучшение позиций)

Сайт www.fontop.ru

Сайт хорошо индексируется в Яндексе, именно с него больше 50% заходов в день. По многим основным ключевым фразам сайт находится в топ 15-20. В Google почему то плохо инексируется по тем же ключевикам (прикладываю скриншот с СеоПульта), с него на сайт заходит всего 10-15%, не больше.

Кто сможет помочь с гуглом?

Что по срокам и оплате?