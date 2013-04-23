Продвижение сайта в Google (улучшение позиций)

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт10 заявок172 просмотра

Сайт www.fontop.ru

Сайт хорошо индексируется в Яндексе, именно с него больше 50% заходов в день. По многим основным ключевым фразам сайт находится в топ 15-20. В Google почему то плохо инексируется по тем же ключевикам (прикладываю скриншот с СеоПульта), с него на сайт заходит всего 10-15%, не больше.

Кто сможет помочь с гуглом?

Что по срокам и оплате?

12 лет назад
Ominkov
Олег 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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