Задача для seo-шника

В сфере SEO я относительно недавно, обратился к Евгению, и не пожалел об этом. Слов нет, Аудит сайта сделан очень профессионально, досконально изложены все ошибки сайта, к тому же бесплатно проконсультировал и объяснил. В общении отличный человек, в деле профессиональный исполнитель. Рекомендую!