Задача для seo-шника

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен18 заявок295 просмотров

Тематика сайта, информационный портал проверенных товаров, услуг, посредников Китая

Сайт 2012 года, ранее не продвигался. Вся информация, описание, и ключевые слова сайта уже готовы!

Задачи seo-шник:

-сделать оптимизацию сайта( протестировать сайт на наличие ошибок, исправить ошибки, дать советы по внутренней оптимизации сайта)

-прописать заголовки страниц

-пересмотреть переленковку по сайту

-поставить счетчики статистики

-грамотно составить список ключевых запросов

В выборе исполнителя, буду считать плюсом, если Вы предоставите смету поэтапного выполнения задач, цену) и сроки достижение примерных целей

Я готов работать долгосрочно с честным(не меркантильным) исполнителем!

12 лет назад
chinahub
Улугбек 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

hybrid
34 года
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
12 лет назад
$100
3 дня
В сфере SEO я относительно недавно, обратился к Евгению, и не пожалел об этом. Слов нет, Аудит сайта сделан очень профессионально, досконально изложены все ошибки сайта, к тому же бесплатно проконсультировал и объяснил. В общении отличный человек, в деле профессиональный исполнитель. Рекомендую!
Очень рекомендую. Улугбек всегда был на связи благодаря чему работа была сдана и оплачена сразу после выполнения. Остались только положительные эмоции. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

hybrid
34 года
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
12 лет назад