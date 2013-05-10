Необходимо продвинуть сайт. Тематика Фен Шуй :) Сайту более 3 лет. Ранее продвигался. Ключевые запросы по Украине. Или же к каждому ключевому запросу прибавляем город Киев, Харьков, Донецк, Днепропетровск. То есть феншуй Киев ...
Задача для seo-шника
Тематика сайта, информационный портал проверенных товаров, услуг, посредников Китая
Сайт 2012 года, ранее не продвигался. Вся информация, описание, и ключевые слова сайта уже готовы!
Задачи seo-шник:
-сделать оптимизацию сайта( протестировать сайт на наличие ошибок, исправить ошибки, дать советы по внутренней оптимизации сайта)
-прописать заголовки страниц
-пересмотреть переленковку по сайту
-поставить счетчики статистики
-грамотно составить список ключевых запросов
В выборе исполнителя, буду считать плюсом, если Вы предоставите смету поэтапного выполнения задач, цену) и сроки достижение примерных целей
Я готов работать долгосрочно с честным(не меркантильным) исполнителем!
Выбранный исполнитель
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