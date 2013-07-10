Продвижение в ТОП Яндекса по региону Донецк

Сайт привязан к региону - Днепропетровск. Возраст домена - 7 лет.

Нужно продвигать по конкретным запросам в других регионах.

Задача 1. Запрос "шведская стенка" - регион "Донецк" - ТОП5 в Яндекс. Сейчас 42 место.

При качественном выполнении задачи, заказов может быть очень много.

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