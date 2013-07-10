Продвижение в ТОП Яндекса по региону Донецк

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Завершен8 заявок185 просмотров

Сайт привязан к региону - Днепропетровск. Возраст домена - 7 лет.

Нужно продвигать по конкретным запросам в других регионах.

Задача 1. Запрос "шведская стенка" - регион "Донецк" - ТОП5 в Яндекс. Сейчас 42 место.

При качественном выполнении задачи, заказов может быть очень много.

вопросы и предложения в аську 266 420 080 или в личку

12 лет назад
dva81
43 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранные исполнители

Ell1e
Нина 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$40
90 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
kent-mail
Евгений 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$50
45 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Ell1e
Нина 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
kent-mail
Евгений 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад

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