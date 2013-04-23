Помощь в оптимизации страницы сайта

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Завершен1 заявка114 просмотров

Нужна консультация SEO специалиста по оптимизации одной страницы сайта как шаблона для всех страниц.

12 лет назад
expur
37 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

LGP
32 года
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
12 лет назад
$50
1 день
Отлично провёл SEO аудит, посоветовал, как можно улучшить страницу. Использую это для оптимизации всего сайта.
Отличный заказчик. Быстро договорились, сделали, получили результат. Советую работать с данным человеком.

Заявки фрилансеров

LGP
32 года
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
12 лет назад

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