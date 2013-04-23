Тематика сайта, информационный портал проверенных товаров, услуг, посредников Китая Сайт 2012 года, ранее не продвигался. Вся информация, описание, и ключевые слова сайта уже готовы! Задачи seo-шник: -сделать ...
SEO-продвижение сайта
Основные задачи в рамках SEO-продвижения сайта:
- Чистка ссылок, закупленных по средствам программы SEOPult, путем оценивания качества ресурсов, на которых опубликованы ссылки;
- Чистка/создание анкоров для простановки ссылок на сайт со сторонних ресурсов.
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