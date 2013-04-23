SEO-продвижение сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт9 заявок158 просмотров

Основные задачи в рамках SEO-продвижения сайта:

- Чистка ссылок, закупленных по средствам программы SEOPult, путем оценивания качества ресурсов, на которых опубликованы ссылки;

- Чистка/создание анкоров для простановки ссылок на сайт со сторонних ресурсов.

12 лет назад
abcreg
37 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
22 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров