Тексты для сайта детских товаров

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Закрыт12 заявок331 просмотр

Нужно некоторое количество текстов для интернет-магазина детских товаров.

Оплата за 1000 знаков без пробелов 50 руб, Яндекс Деньги.

Хотелось бы найти исполнителя, к которому всегда можно было бы обращаться, т.к. тексты периодически нужны для разных проектов.

В прикрепленных тестовое задание, просьба отвечать на проект с готовым текстом.

10 лет назад
nastyazz
33 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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