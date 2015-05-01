Нужен грамотный рерайтер для написания текста на тему Компьютеров (Ремонт, программы и т.п.) Одобряю только качественный рерайт, где пользователь который будет читать данный текст, нашёл ответ на свой вопрос, т.е. улучшения Поведенческого ...
Тексты для сайта детских товаров
Нужно некоторое количество текстов для интернет-магазина детских товаров.
Оплата за 1000 знаков без пробелов 50 руб, Яндекс Деньги.
Хотелось бы найти исполнителя, к которому всегда можно было бы обращаться, т.к. тексты периодически нужны для разных проектов.
В прикрепленных тестовое задание, просьба отвечать на проект с готовым текстом.
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