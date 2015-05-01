Тексты для сайта детских товаров

Нужно некоторое количество текстов для интернет-магазина детских товаров.

Оплата за 1000 знаков без пробелов 50 руб, Яндекс Деньги.

Хотелось бы найти исполнителя, к которому всегда можно было бы обращаться, т.к. тексты периодически нужны для разных проектов.

В прикрепленных тестовое задание, просьба отвечать на проект с готовым текстом.