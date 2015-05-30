Требуется качественный рерайт 9000 знаков

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен30 заявок375 просмотров

Требуется качественный рерайт 9000 знаков. Уникальность: 95%+ и нужно, чтобы после рерайта текст составил 9000–10000 знаков.

Файл прилагается.

Ключевики по частям текста и заметки по добавлению районов тоже в файле.

Оплата по WEBMONEY.

10 лет назад
VIPSTUDIO
Артем 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
6 дней назад

Выбранный исполнитель

melpomene
Алиса 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
10 лет назад
$20
1 день
Все сделано быстро и качественно, спасибо за сотрудничество.
Спасибо за сотрудничество. Очень приятно работать с такими заказчиками.

Заявки фрилансеров

melpomene
Алиса 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
10 лет назад

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