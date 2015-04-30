Написать обзор игры

Нужно написать обзор онлайн игры. Нужен глубокий рерайт от исполнителя, который разбирается в ММО-играх и умеет писать интересно, грамотно и без воды. Обязательно указывайте цену за 1 тыс зн. б.п.

п.с. стучать в личку и скайп не надо! я сам выберу исполнителя и напишу.