Статьи для строительного сайта

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт28 заявок359 просмотров

Задача написать информационные статьи для строительного сайта

Ссылка на сайт: http://bit.ly/1Albii8

Статьи должны быть 100% уникальны (в том числе, нужно чтобы не повторялись статьи, которые уже есть на сайте http://bit.ly/1Albii8 ).

Задача написать качественные, интересные статьи на строительную тематику, полностью раскрывающие тему статьи.

Общая сума символов - 18 000 - 20 000.

Темы статей нужно придумать Вам.

10 лет назад
AMikadze
Андрей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров