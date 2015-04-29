Описание услуги "Удаление зуба": 50 руб за 1000 збп

Необходимо составить небольшое текстовое описание (для людей) стоматологической услуги для страницы с ценами стоматологических клиник на эту услугу: http://topdent.ru/services/udalenie-zuba.html.

1. Пример хорошего описания: http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/exodontia/.

2. Текст должен состоять из 2 частей:

a. Краткое описание. 300-500 збп. Позволяет любому человеку с улицы понять что это за процедура, как она проводится. Строго без воды.

b. Дополнение к краткому описанию (раскрывается по кнопке «Подробнее»). 500-700 збп. Больше деталей и подробностей в дополнение к краткому описанию: для лечения каких болезней (решения проблем) пациента метод применяется, врач-стоматолог какой специализации применяет данный метод. Не дублировать содержание краткого описания. Без спама и воды.

c. Последний абзац текста описания — о ценах на услуги: как формируется, от чего зависит, средняя в Москве (по таблице со Страницы) и т.д. Без спама и воды.

3. Текст в сухом информационном стиле, простым языком без злоупотребления профессиональной терминологией (текст пишется для пациентов).

4. Не злоупотреблять длинными предложениями, сложными деепричастными оборотами и т.п.

5. Текст полностью «от себя», уникальность от 95% (Advego). Запрещено добиваться уникальности заменой слов синонимами, перестановкой слов в предложении и т.п.

6. Семантический анализ (http://advego.ru/text/seo/). Академическая тошнота документа — до 8%, Вода — до 60%. Без спама и воды.