ВНИМАНИЕ! Не надо писать стоимость за 1000 знаков!!! Напишите сумму за которую Вы выполните это задание! ПОЖАЛУЙСТА ОЦЕНИТЕ И СООБЩИТЕ СРОКИ И СТОИМОСТЬ ЗА ВЕСЬ ОБЪЕМ РАБОТЫ! ...
Описание услуги "Удаление зуба": 50 руб за 1000 збп
Необходимо составить небольшое текстовое описание (для людей) стоматологической услуги для страницы с ценами стоматологических клиник на эту услугу: http://topdent.ru/services/udalenie-zuba.html.
1. Пример хорошего описания: http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/exodontia/.
2. Текст должен состоять из 2 частей:
a. Краткое описание. 300-500 збп. Позволяет любому человеку с улицы понять что это за процедура, как она проводится. Строго без воды.
b. Дополнение к краткому описанию (раскрывается по кнопке «Подробнее»). 500-700 збп. Больше деталей и подробностей в дополнение к краткому описанию: для лечения каких болезней (решения проблем) пациента метод применяется, врач-стоматолог какой специализации применяет данный метод. Не дублировать содержание краткого описания. Без спама и воды.
c. Последний абзац текста описания — о ценах на услуги: как формируется, от чего зависит, средняя в Москве (по таблице со Страницы) и т.д. Без спама и воды.
3. Текст в сухом информационном стиле, простым языком без злоупотребления профессиональной терминологией (текст пишется для пациентов).
4. Не злоупотреблять длинными предложениями, сложными деепричастными оборотами и т.п.
5. Текст полностью «от себя», уникальность от 95% (Advego). Запрещено добиваться уникальности заменой слов синонимами, перестановкой слов в предложении и т.п.
6. Семантический анализ (http://advego.ru/text/seo/). Академическая тошнота документа — до 8%, Вода — до 60%. Без спама и воды.
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