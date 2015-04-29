Seo рерайт текстов и теги к ним

ВНИМАНИЕ! Не надо писать стоимость за 1000 знаков!!! Напишите сумму за которую Вы выполните это задание!

ПОЖАЛУЙСТА ОЦЕНИТЕ И СООБЩИТЕ СРОКИ И СТОИМОСТЬ ЗА ВЕСЬ ОБЪЕМ РАБОТЫ!

Необходимо сделать SEO рерайт текста который расположен внизу страниц разделов и подразделов каталога с товарами.

Вот пример http://www.saunov.ru/каталог/часы/

Переезжаем с этого сайта, соответственно все разделы и подразделы соответствуют, то же самое будет на другом сайте, только необходимо изменить для Seo.

Во общем необходим SEO-рерайт текстов категорий и подкатегорий и МЕТА ТЕГИ для этих категорий и подкатегорий.

Не просто рерайт, т.к. происходит перефразирование текста, а необходимо сохранить ключевики!

Срочности нет (в пределах разумного) оплата как Вам удобно!

ПОЖАЛУЙСТА ОЦЕНИТЕ И СООБЩИТЕ СРОКИ И СТОИМОСТЬ ЗА ВЕСЬ ОБЪЕМ РАБОТЫ!