Нужно оперативно написать 10 статей, примерно по 3000 збп каждая. На все про все максимум 4-5 дней. Бюджет примерный.
Seo рерайт текстов и теги к ним
ВНИМАНИЕ! Не надо писать стоимость за 1000 знаков!!! Напишите сумму за которую Вы выполните это задание!
ПОЖАЛУЙСТА ОЦЕНИТЕ И СООБЩИТЕ СРОКИ И СТОИМОСТЬ ЗА ВЕСЬ ОБЪЕМ РАБОТЫ!
Необходимо сделать SEO рерайт текста который расположен внизу страниц разделов и подразделов каталога с товарами.
Вот пример http://www.saunov.ru/каталог/часы/
Переезжаем с этого сайта, соответственно все разделы и подразделы соответствуют, то же самое будет на другом сайте, только необходимо изменить для Seo.
Во общем необходим SEO-рерайт текстов категорий и подкатегорий и МЕТА ТЕГИ для этих категорий и подкатегорий.
Не просто рерайт, т.к. происходит перефразирование текста, а необходимо сохранить ключевики!
Срочности нет (в пределах разумного) оплата как Вам удобно!
ПОЖАЛУЙСТА ОЦЕНИТЕ И СООБЩИТЕ СРОКИ И СТОИМОСТЬ ЗА ВЕСЬ ОБЪЕМ РАБОТЫ!
Заявки фрилансеров
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