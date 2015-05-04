10 статей на туристическую тематику

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен11 заявок148 просмотров

Нужно оперативно написать 10 статей, примерно по 3000 збп каждая. На все про все максимум 4-5 дней. Бюджет примерный.

10 лет назад
super_jeans
Александр 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Alesandr
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$26
2 дня
Заказ был выполнен качественно, четко и в срок. Рекомендую как ответственного человека, знающего свое дело.
Честно говоря, был приятно удивлен. Честен, пунктуален, адекватен. Что еще нужно?)

Заявки фрилансеров

Alesandr
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад