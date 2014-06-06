Порядочный. Ответственный. Внимательный. Создание 100% натурального контента.

Если вам нужен контент, который дает результат, тогда вы по адресу. У меня 5 лет опыта работы контент-менеджером и копирайтером, есть небольшая команда авторов с опытом работы больше 2-х лет в своих направлениях. Для связи со мной лучше всего используйте:

Чем можем помочь в создании контента?

наполнить сайт контентом (Wordpress, Joomla, Magento и другие);

рерайт и копирайт текста, редактирование (статьи на блог, описания товаров, e-mail рассылка, продающий SEO текст, посты в социальные сети);

перевод языковых пар английский-русский и немецкий-русский (в обе стороны), написание текста на европейских языках;

транскрибация/расшифровка аудио и видео на: русском, украинском, испанском, арабском, немецком, китайском, английском и ряде других языков.

Как работает наша команда авторов?

Любим интересные проекты , и только ЗА большим объемам.

, и только большим объемам. Заказы выполняем с соблюдением ТЗ, сроки оговариваются отдельно.

Интересно постоянное сотрудничество .

. Предпочтение проектам с четким ТЗ и постоянной связью с заказчиком для оперативного согласования рабочих моментов.

Финансовые и другие моменты взаимодействия обсуждаются индивидуально, пишем от 2 у.е. за 1000 знаков (все цены смотрите здесь).

В работу берем только те проекты, которые соответствуют законодательству и морально-этическим нормам.

Какие работы в качестве примера?

Пример описаний товаров:

http://avtoto.com.ua/zhidkost-nejtralizator-noxy-adblue-20-l-115986.html

http://avtoto.com.ua/maslo-motornoe-liqui-moly-synthoil-longtime-sae-0w-30-sintetika-1l.html

Немного статей в блог:

http://avtoto.com.ua/blog/raznoe/kak-vybrat-internet-magazin-avtozapchastej.html

http://avtoto.com.ua/blog/poleznye-sovety-avtovladelcam/pokupka-poderzhannogo-avto-chast-3.html

http://dusha-razum.blogspot.com/2014/09/poezdka-na-zakarpatie.html

http://dusha-razum.blogspot.com/2015/05/odessa-harkov-doroga-domoj.html

Еще примеры можете посмотреть в портфолио.

Пишите, задавайте вопросы. С удовольствие отвечу и обсужу ваши предложения. Для связи:

С уважением, Александр Кононенко.