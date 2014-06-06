Alesandr

Александр Кононенко Alesandr

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Порядочный. Ответственный. Внимательный. Создание 100% натурального контента.

Если вам нужен контент, который дает результат, тогда вы по адресу. У меня 5 лет опыта работы контент-менеджером и копирайтером, есть небольшая команда авторов с опытом работы больше 2-х лет в своих направлениях. Для связи со мной лучше всего используйте:

Чем можем помочь в создании контента?

  • наполнить сайт контентом (Wordpress, Joomla, Magento и другие);
  • рерайт и копирайт текста, редактирование (статьи на блог, описания товаров, e-mail рассылка, продающий SEO текст, посты в социальные сети);
  • перевод языковых пар английский-русский и немецкий-русский (в обе стороны), написание текста на европейских языках;
  • транскрибация/расшифровка аудио и видео на: русском, украинском, испанском, арабском, немецком, китайском, английском и ряде других языков.

Как работает наша команда авторов?

  • Любим интересные проекты, и только ЗА большим объемам.
  • Заказы выполняем с соблюдением ТЗ, сроки оговариваются отдельно.
  • Интересно постоянное сотрудничество.
  • Предпочтение проектам с четким ТЗ и постоянной связью с заказчиком для оперативного согласования рабочих моментов.
  • Финансовые и другие моменты взаимодействия обсуждаются индивидуально, пишем от 2 у.е. за 1000 знаков (все цены смотрите здесь).
  • В работу берем только те проекты, которые соответствуют законодательству и морально-этическим нормам.

Какие работы в качестве примера?

Пример описаний товаров: 

http://avtoto.com.ua/zhidkost-nejtralizator-noxy-adblue-20-l-115986.html

http://avtoto.com.ua/maslo-motornoe-liqui-moly-synthoil-longtime-sae-0w-30-sintetika-1l.html

Немного статей в блог:

http://avtoto.com.ua/blog/raznoe/kak-vybrat-internet-magazin-avtozapchastej.html

http://avtoto.com.ua/blog/poleznye-sovety-avtovladelcam/pokupka-poderzhannogo-avto-chast-3.html

http://dusha-razum.blogspot.com/2014/09/poezdka-na-zakarpatie.html

http://dusha-razum.blogspot.com/2015/05/odessa-harkov-doroga-domoj.html

Еще примеры можете посмотреть в портфолио.

Пишите, задавайте вопросы. С удовольствие отвечу и обсужу ваши предложения. Для связи:

С уважением, Александр Кононенко.

Отзывы заказчиков

dima-zp
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$42
10 баллов
10 лет назад
Рерайт автомобильных статей и новостей
Задание выполняет грамотно и в оговоренный срок. Приятен в общении. Буду и дальше с ним сотрудничать.
Оплата в срок, ТЗ понятное, приятно общаться. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
wsm
42 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$42
10 баллов
10 лет назад
Вдумчивый копирайт
Хорошо и спокойно работает, довольны сотрудничеством, главное - имеет желание разбираться в теме и читать техническое задание.
Однозначно рекомендую. ТЗ адекватное; замечания, если и есть, то по сути. Уточнение деталей при необходимости, оплата без задержек.
Ответный отзыв
super_jeans
Александр 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$26
10 баллов
10 лет назад
10 статей на туристическую тематику
Заказ был выполнен качественно, четко и в срок. Рекомендую как ответственного человека, знающего свое дело.
Честно говоря, был приятно удивлен. Честен, пунктуален, адекватен. Что еще нужно?)
Ответный отзыв
sergeypolik
Сергей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
25 дней назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Подготовка текстов к публикации
WordPress
Благодарю за сотрудничество, быстро и оперативно помог с публикацией материалов на сайте, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Тз понятное, сроки в пределах разумного, оплата сразу после проверки, легко вести конструктивный диалог.
Ответный отзыв
mustardandrew
Андрей 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Рерайтер
Работаю с Александром на постоянной основе. Результаты отличные, все вовремя. Рекомендую.
Нечего по сути говорить. Причина одна - это четкость постановки задачи и оплата сразу по факту. Вопросов и претензий не имею)
Ответный отзыв
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Копирайтинг
10 отзывов
$2/час
от $10от 2 дней
#224
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$2/час
от $10от 1 дня
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