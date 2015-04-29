Нужно сделать рерайт нескольких статей на тему онлайн коммерции, так же, возможно, потребуется написать 3 кейса по этой тематике.
Тексты о продуктах 1С
Добрый день! Нужно написать несколько текстов для интернет-магазина продуктов 1С. Преимущества исполнителю с опытом работы по данной тематике и примерами. Просьба указывать цены за тыс. зн.
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