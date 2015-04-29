Тексты о продуктах 1С

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Закрыт9 заявок164 просмотра

Добрый день! Нужно написать несколько текстов для интернет-магазина продуктов 1С. Преимущества исполнителю с опытом работы по данной тематике и примерами. Просьба указывать цены за тыс. зн.

10 лет назад
vlogi
Вика 
42 года
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров