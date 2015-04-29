Описание специальности врача: стоматолог-ортопед (протезист)

Необходимо составить описание для страницы с перечнем всех стоматологов-ортопедов г. Москвы http://topdent.ru/doctors/search/?city=moscow&specialization=6.

ЦЕНА — 50 руб за 1000 збп.

Примеры описаний

- http://prodoctorov.ru/moskva/stomatolog-ortoped/

- http://timetovisit.ru/search/doctors/all/protezirovanie-zubov

Структура описания

1. Краткое описание. Один абзац текста, отвечающего на вопрос кто такой врач- стоматолог специальности (чем занимается) и начинающийся со слов «Стоматолог-ортопед – это врач, который…».

2. Расширенное описание. Открывается по кнопке «подробнее» (как здесь http://timetovisit.ru/search/doctors/all/protezirovanie-zubov). Более подробное описание специальности. Коротко раскрыть темы подзаголовков:

h2 Какие болезни лечит

h2 При каких симптомах обращаться

h2 Услуги (методы, которыми лечат)

h2 Ортопед и ортодонт — в чем разница

Приведенные выше заголовки использовать обязательно. В тексте оформить тегами .

Общие требования:

1. Слова «ортопед» и «протезист» — это одно и то же, использовать как синонимы в равном количестве.

2. Текст должен быть написан в сухом информационным стиле, простым языком без злоупотребления профессиональной терминологией (текст пишется для пациентов).

3. Не злоупотребляйте длинными предложениями, сложными деепричастными оборотами и т.п.

4. Текст нужно разделять на абзацы. Не допускать больших абзацев.

5. Анализировать семантическое ядро здесь: http://advego.ru/text/seo/. Текст вставляется вместе с заголовками (h2). Самое частотное слово до 3%, академическая тошнота до 8%, вода до 60%).

6. Текст должен быть написан полностью «от себя», уникальность от 95% (Advego). Запрещено добиваться уникальности путем замены слов синонимами, перестановками слов и т.п.

7. В комментарии к выполненному заданию указать:

 ссылки на источники;

 параметры по Адвего: частотность основных ключей, вода, академическая тошнота;

 уникальность.

8. В текст статьи не включать: название статьи (h1), ссылки на источники и прочее (некорректный подсчет символов к оплате).