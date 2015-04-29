Необходимо составить небольшое текстовое описание (для людей) стоматологической услуги для страницы с ценами стоматологических клиник на эту услугу: http://topdent.ru/services/udalenie-zuba.html. 1. Пример хорошего описания: http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/exodontia/. 2. Текст должен состоять из 2 частей: ...
Описание специальности врача: стоматолог-ортопед (протезист)
Необходимо составить описание для страницы с перечнем всех стоматологов-ортопедов г. Москвы http://topdent.ru/doctors/search/?city=moscow&specialization=6.
ЦЕНА — 50 руб за 1000 збп.
Примеры описаний
- http://prodoctorov.ru/moskva/stomatolog-ortoped/
- http://timetovisit.ru/search/doctors/all/protezirovanie-zubov
Структура описания
1. Краткое описание. Один абзац текста, отвечающего на вопрос кто такой врач- стоматолог специальности (чем занимается) и начинающийся со слов «Стоматолог-ортопед – это врач, который…».
2. Расширенное описание. Открывается по кнопке «подробнее» (как здесь http://timetovisit.ru/search/doctors/all/protezirovanie-zubov). Более подробное описание специальности. Коротко раскрыть темы подзаголовков:
h2 Какие болезни лечит
h2 При каких симптомах обращаться
h2 Услуги (методы, которыми лечат)
h2 Ортопед и ортодонт — в чем разница
Приведенные выше заголовки использовать обязательно. В тексте оформить тегами .
Общие требования:
1. Слова «ортопед» и «протезист» — это одно и то же, использовать как синонимы в равном количестве.
2. Текст должен быть написан в сухом информационным стиле, простым языком без злоупотребления профессиональной терминологией (текст пишется для пациентов).
3. Не злоупотребляйте длинными предложениями, сложными деепричастными оборотами и т.п.
4. Текст нужно разделять на абзацы. Не допускать больших абзацев.
5. Анализировать семантическое ядро здесь: http://advego.ru/text/seo/. Текст вставляется вместе с заголовками (h2). Самое частотное слово до 3%, академическая тошнота до 8%, вода до 60%).
6. Текст должен быть написан полностью «от себя», уникальность от 95% (Advego). Запрещено добиваться уникальности путем замены слов синонимами, перестановками слов и т.п.
7. В комментарии к выполненному заданию указать:
ссылки на источники;
параметры по Адвего: частотность основных ключей, вода, академическая тошнота;
уникальность.
8. В текст статьи не включать: название статьи (h1), ссылки на источники и прочее (некорректный подсчет символов к оплате).
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