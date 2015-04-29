Написать 300 статей для медицинского портала

Здравствуйте!

Нужно написать 300 больших информационных статей для медицинского портала.

Требования:

1. Достоверность. В ваших текстах не должно быть никаких искажений и отсебятины с медицинской точки зрения, особенно касательно наименований (препараты, термины) и дозировок, пропорций.

2. Структурность – текст должен быть разбит на абзацы, подзаголовки, списки, содержать выделения жирным (курсивом, цитатой) важных предложений – для удобного чтения.

3. Тематичность и полнота. К примеру, если нужен текст про препараты, то нужно полностью раскрыть именно тему препаратов и НЕ нужно писать общие сведения про болезнь или ее симптомы, причины и тп.

4. Грамотность и правильный слог.

Подробное ТЗ будет предоставляться на каждый текст.

Оплата за 1000 знаков без пробелов:

50 руб. - если вы просто хороший копирайтер, который уже писал статьи по медицине

70 руб - если у вас есть медицинское образование или опыт работы в медицине (скан диплома или аналогичного документа)

Жду предложений, (!) ОСТАВЛЯЙТЕ СКАЙПЫ, обсудим детали.