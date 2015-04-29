Необходимо составить описание для страницы с перечнем всех стоматологов-ортопедов г. Москвы http://topdent.ru/doctors/search/?city=moscow&specialization=6. ЦЕНА — 50 руб за 1000 збп. Примеры описаний - http://prodoctorov.ru/moskva/stomatolog-ortoped/ - http://timetovisit.ru/search/doctors/all/protezirovanie-zubov ...
Написать 300 статей для медицинского портала
Здравствуйте!
Нужно написать 300 больших информационных статей для медицинского портала.
Требования:
1. Достоверность. В ваших текстах не должно быть никаких искажений и отсебятины с медицинской точки зрения, особенно касательно наименований (препараты, термины) и дозировок, пропорций.
2. Структурность – текст должен быть разбит на абзацы, подзаголовки, списки, содержать выделения жирным (курсивом, цитатой) важных предложений – для удобного чтения.
3. Тематичность и полнота. К примеру, если нужен текст про препараты, то нужно полностью раскрыть именно тему препаратов и НЕ нужно писать общие сведения про болезнь или ее симптомы, причины и тп.
4. Грамотность и правильный слог.
Подробное ТЗ будет предоставляться на каждый текст.
Оплата за 1000 знаков без пробелов:
50 руб. - если вы просто хороший копирайтер, который уже писал статьи по медицине
70 руб - если у вас есть медицинское образование или опыт работы в медицине (скан диплома или аналогичного документа)
Жду предложений, (!) ОСТАВЛЯЙТЕ СКАЙПЫ, обсудим детали.
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