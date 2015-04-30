Писать и размещать отзывы

Всем привет. Нужно писать отзывы на товары магазина. То есть берете заходите в магазин в любую карточку товара и просто своими словами пишите отзывы о товаре якобы вы заказывали все пришло, размеер подошел, качество устраевает, цена тем более низкая, можно указывать на недостатки к примеру задержали чуть с доставкой, была зацепка на белье но вы потом иголочкой подправили. А в целом все нормально. ТОваров много нужно писать на все товары. Количество знаков на отзыв нет огроничений, можно просто писать некоторые в одно предложение. Главно писать естественно. Пишем сразу в магазине, на уникальность не ну естественно отзывы не копируем откуда нибудь а пишем своими словами и отзывы будут уникальны. Отчет в виде ссылок на товары. Кто готов пишите контакты для связи и сразу приступим.