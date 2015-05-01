Нужен качественный рерайт

Нужен грамотный рерайтер для написания текста на тему Компьютеров (Ремонт, программы и т.п.)

Одобряю только качественный рерайт, где пользователь который будет читать данный текст, нашёл ответ на свой вопрос, т.е. улучшения Поведенческого фактора, это самое важное.

В ТЗ даю ключевые слова, объём, Точные и Разбавочные вхождения (если не работали с этим, то можете не подавать даже заявку).

Плачу 40 WMR / 1000 символов.