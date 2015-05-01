В данном разделе wes-ex.ru/ex-korobki представлены взрывозащищенные коммутационные коробки и корпуса – это такое специальное промышленное оборудование. Исполнитель должен на любые 5 коробок представленных там, написать обзор на 3000 знаков каждый. 1 ...
Писать уникальные статьи по онлайн играм
Задание для геймеров с опытом игры от 1 года.
Необходимо писать уникальные статьи по онлайн играм для геймерского портала. Оплата: 150 руб за статью.
Статей надо много по разным онлайн играм. Статьи должны быть уникальными, написанные своими словами, не рерайт. Статьи должны быть интересными для пользователей той игрушки о которой пишите. У автора должен быть большой опыт игры и он должен разбираться в данном вопросе. Статьи будут оцениваться геймерами.
О чем писать:
Нужны мануалы, гайды, прохождения, инструкции. Статьи можно писать как для новичков так и для опытных игроков. Интересуют темы - быстрая прокачка, быстрое обогащение в игре. Хелпы по прохождению. Где что найти, где нафармить ресурсов, как всех победить, где взять те или иные предметы в игре. В общем обо всем, что интересно пользователям онлайн игры.
Требования к статье:
- объем текста статьи от 1500 символов.
- статья должна быть уникальной. проверка на уникальность тут - _text.ru
- к статье должны прилагаться 2-3 рисунка уникальных (ваши скрины с игрушки)
Отправка готовой статьи мне:
сама статья в текстовом документе. файлы рисунков отдельно. у файла рисунка должно быть название. в статье в месте где должен быть рисунок пишите - тут рис. Название рисунка.
оплата: на карточку сбербанк, яндекс деньги
по завершению работы необходимо написать короткий отзыв о сотрудничестве с нами. (на нашем форуме отписаться в теме)
Заявки фрилансеров
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