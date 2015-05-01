Задание для геймеров с опытом игры от 1 года.

Необходимо писать уникальные статьи по онлайн играм для геймерского портала. Оплата: 150 руб за статью.

Статей надо много по разным онлайн играм. Статьи должны быть уникальными, написанные своими словами, не рерайт. Статьи должны быть интересными для пользователей той игрушки о которой пишите. У автора должен быть большой опыт игры и он должен разбираться в данном вопросе. Статьи будут оцениваться геймерами.

О чем писать:

Нужны мануалы, гайды, прохождения, инструкции. Статьи можно писать как для новичков так и для опытных игроков. Интересуют темы - быстрая прокачка, быстрое обогащение в игре. Хелпы по прохождению. Где что найти, где нафармить ресурсов, как всех победить, где взять те или иные предметы в игре. В общем обо всем, что интересно пользователям онлайн игры.

Требования к статье:

- объем текста статьи от 1500 символов.

- статья должна быть уникальной. проверка на уникальность тут - _text.ru

- к статье должны прилагаться 2-3 рисунка уникальных (ваши скрины с игрушки)

Отправка готовой статьи мне:

сама статья в текстовом документе. файлы рисунков отдельно. у файла рисунка должно быть название. в статье в месте где должен быть рисунок пишите - тут рис. Название рисунка.

оплата: на карточку сбербанк, яндекс деньги

по завершению работы необходимо написать короткий отзыв о сотрудничестве с нами. (на нашем форуме отписаться в теме)