Технический копирайт на тему пром. оборудования

В данном разделе wes-ex.ru/ex-korobki представлены взрывозащищенные коммутационные коробки и корпуса – это такое специальное промышленное оборудование. Исполнитель должен на любые 5 коробок представленных там, написать обзор на 3000 знаков каждый.

1 обзор – 500 рублей.

Срок – 7 дней.

Цель – разместить потом эти обзоры на тематическом сайте в виде рекламной статьи.

Уникальность – не менее 95% по Advego plagiatus

Важный момент: каждый обзор не должен быть похожим на другой, т.е. на выходе не должно быть 5 рерайтов одной статьи. Одни должны быть уникальны не только к другим текстам в интернет, но и по отношению к друг к другу, а не так, что совпадает и характер и манера и количество абзацей, но в них разными словами об одном и том же говориться. Понятно, что частично будут совпадения, так как это одна тематика, но рерайта одной статьи быть не должно.

К примеру вы написали 5 статей, проверили на уникальность – все уникальны. Разместили одну – она проиндексировалась. После этого

опять проверили на уникальность оставшиеся 4 и найдя проиндексированную Advego plagiatus вам напишет: "Возможно, рерайт" – такого быть не должно! Оплачивается копирайт, а не рерайт.

Поскольку тематика сложная, чтобы было о чем писать, можно в половину от объема текста написать на общую тематику взрывозащищенного оборудования или в каждом обзоре сделать упор на что-то. Например, эти взрывозащищенные коробки нужны, чтобы в них вставлять кабельные вводы – вы раз – и 1000 знаков про кабельные вводы написали в одном из обзоров. И т.д и т.п.

Разумеется должны быть подзаголовки, нумерованные и маркированные списки, абзацы – нормальное удобочитаемое оформление, а не портянка на 3000 знаков.