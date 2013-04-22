Создание РК в Я.Директ

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен2 заявки154 просмотра

Здравствуйте!

Необходимо создать хорошую (продающую) рекламную кампанию в системе Яндекс Директ, на нашем аккаунте. Составить список ключевых запросов, написать объявления и настроить кампанию. Срок - к пятнице.

12 лет назад
Producer-live
Ольга 
45 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

nastyazz
33 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$30
2 дня
Анастасия, отлично справилась с задачей. Точно в срок, т.к. время было для нас критично. Отвечала на все возникающие вопросы. Все время была на связи, не пропадала. Очень грамотрный специалист, знающий и любящий свое дело. Мы получили прекрасный опыт сотрудничества и будем его продолжать. Искренне рекомендуем!
Работать с Ольгой было одним большим удовольствием, на все вопросы сразу получала ответ, правки лишь по действительно важным моментам, оплата была переведена своевременно. Спасибо, рассчитываю сотрудничать с Вами и далее)

Заявки фрилансеров

nastyazz
33 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад