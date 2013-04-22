Создание и настройка рекламной кампании в adwords

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен2 заявки189 просмотров

Доброе утро.

Требуется провести полную настройку ADWORDS на моем аккаунте для интернет магазина летних товаров.

Хорошо разбираюсь сам, но времени нету.. Поэтому халявить не получится..

Рубрики , категории, реклама конкурентная, товарная...

Жду цену и сроки!

Територия: вся Украина

С уважением, Евгений Варава

Google Ads
12 лет назад
varava
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Tanya_
33 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
$100
7 дней
Татьяна все сделала на высшем уровне. 8 тысяч ассортимента обработала вручную, так как небыло возможности выгрузить все в едвордс.. Спасибо за усидчивость и понимание. Продолжаем сотрудничать :) С уважением, Евгений Варава
Спасибо за сотрудничество. Деньги были перечислены вовремя, по этому работалось в удовольствие) Желаю успешного развития бизнеса.

Заявки фрилансеров

Tanya_
33 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад