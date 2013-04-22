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Создание и настройка рекламной кампании в adwords
Доброе утро.
Требуется провести полную настройку ADWORDS на моем аккаунте для интернет магазина летних товаров.
Хорошо разбираюсь сам, но времени нету.. Поэтому халявить не получится..
Рубрики , категории, реклама конкурентная, товарная...
Жду цену и сроки!
Територия: вся Украина
С уважением, Евгений Варава
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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