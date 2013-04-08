Настройка контекста для инт.-магазина (Украина)

Здравствуйте, уважаемы профессионалы!

У нас маленький интерне-магазин женской одежды.

Прямо сейчас нам очень нужен целевой поток клиентов.

А наши клиенты это девушки от 16 до 30 лет. Киев и вся Украина.

И мы очень нуждаемся в настоящем специалисте, который сможет:

- взять в свои заботливые руки наши рекламные недо-кампании в Adwords и Директе;

- провести всю необходимую работу (ключевые слова, объявления и т.п.) для достижения постоянного потока клиентов при оптимальном бюджете;

- не забудет об украинском языке (помимо русского).

Нужна только качественная работа с полным погружением в наши потребности.

Рассчитываем на постоянное сотрудничество.

Другие работающие способы привлечения покупателей (помимо контекста) - обсуждаемы.

С нашей стороны - полная поддержка и достойная оплата.

Спасибо!