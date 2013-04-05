Исполнитель для составления объявлений - Я.Директ

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт3 заявки170 просмотров

Требуется человек для постоянного сотрудничества по написанию и подготовке контекстной рекламной кампании.

Задание:

Составить объявления Я.Директ для одноцентового трафика (вы должны это уметь).

Перечень ключевиков дадим.

Надо разложить ключевики по кучкам, для каждой кучки написать объявление.

Укажите цену за одно объявление и примерные сроки подготовки.

12 лет назад
safroni
Иван 
44 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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