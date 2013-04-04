нужны 15 отзывов на Я.маркет, т.е. каждые 2 дня по отзыву, так чтобы модерация Я.маркета их приняла и опубликовала. Сразу присылайте данные по стоимости. Оплата после публикации каждого отзыва.
Нужен консультант по теме "Заработок в Интернете"
Нужен онлайн-консультант по теме "Заработок в Интернете". Консультации по скайпу, нужно провести ряд занятий-консультация по тому, как заработать на своих сайтах в интернете: контекстная реклама, продажа ссылок, размещение статей на сайте и тд.
Оплата 1 занятия (45 минут) = 200 руб.
Заявки фрилансеров
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