Нужен консультант по теме "Заработок в Интернете"

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт1 заявка163 просмотра

Нужен онлайн-консультант по теме "Заработок в Интернете". Консультации по скайпу, нужно провести ряд занятий-консультация по тому, как заработать на своих сайтах в интернете: контекстная реклама, продажа ссылок, размещение статей на сайте и тд.

Оплата 1 занятия (45 минут) = 200 руб.

12 лет назад
freepr11
Татьяна 
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад

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