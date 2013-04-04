Нужна консультация по отделу контекстной рекламы

Здравствуйте.

Есть отдел контекстной рекламы (яндекс.директ) – набирался из обычных девочек, обучались они по курсу от Ильи Цимбалиста. Всего пока 4 девочки, работа идет очень медленно, хотя делают все правильно.

Ищу людей у которых был опыт руководства отделом контекстной рекламы, либо может быть вы сами работали в отделе контекстной рекламы в качестве рядового сотрудника.

Нужна ваша платная консультация, о том как было устроено у вас, какие нормативы введены были, какова нормальная скорость отбора ключевых фраз, составления объявлений, как вас мотивировали. В общем любая информация по теме будет мне интересна. За ценную информацию готов хорошо заплатить.