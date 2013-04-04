Раскрутка проекта

Уточнение по проекту:

Есть две задачи:

1. 1000 перепостов заданного поста группы http://vk.com/money_123 в других группах ВК, численность которых больше 20 тыс. человек (тематика: финансы, деньги и т.п.).

2. Нужно продвинуть работающий проект, описанный в этом посте: http://vk.com/money_123?w=wall-42662016_1653. Готовы предложить оплату за каждого зарегистрировавшегося и оплатившего человека - 5 дол.

Предлагайте свои бюджеты и конкретные предложения. Я почти всегда на связи тут - http://vk.com/id19337902