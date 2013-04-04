Требуется: 1. Создать рекламную компанию в adwords для сайта http://kupidah.com.ua. 2. Настроить аналитику. 3. Напишите отдельно стоимость поддержки созданной вами компании. Сколько стоят №1 и №2, временные сроки?
Раскрутка проекта
Уточнение по проекту:
Есть две задачи:
1. 1000 перепостов заданного поста группы http://vk.com/money_123 в других группах ВК, численность которых больше 20 тыс. человек (тематика: финансы, деньги и т.п.).
2. Нужно продвинуть работающий проект, описанный в этом посте: http://vk.com/money_123?w=wall-42662016_1653. Готовы предложить оплату за каждого зарегистрировавшегося и оплатившего человека - 5 дол.
Предлагайте свои бюджеты и конкретные предложения. Я почти всегда на связи тут - http://vk.com/id19337902
Заявки фрилансеров
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