Создание рекламной кампании в adwords

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен6 заявок200 просмотров

Требуется:

1. Создать рекламную компанию в adwords для сайта http://kupidah.com.ua.

2. Настроить аналитику.

3. Напишите отдельно стоимость поддержки созданной вами компании.

Сколько стоят №1 и №2, временные сроки?

Google Ads
12 лет назад
kurulo
46 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

hennedy
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
12 лет назад
$300
15 дней
Всё в порядке, но еще в работе.
Хороший заказчик. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

hennedy
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
12 лет назад