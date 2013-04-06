Требуются специалисты по контексту и SEO

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт9 заявок219 просмотров

Открыты две вакансии на постоянную удаленную работу:

1. SEO - намечаем план работы, делим на шаги, сначала оплата за каждый шаг, далее постоянный индексируемый оклад.

2. Контекстная реклама - определяем объем работы по старту кампании, оцениваем, сначала оплата за каждый шаг, далее постоянный индексируемый оклад.

Возможно совмещение двух вакансий в одном сотруднике.

Сразу указывайте ваши пожелания по окладу и на какую вакансию претендуете.

12 лет назад
safroni
Иван 
44 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров