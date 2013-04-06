нужны 15 отзывов на Я.маркет, т.е. каждые 2 дня по отзыву, так чтобы модерация Я.маркета их приняла и опубликовала. Сразу присылайте данные по стоимости. Оплата после публикации каждого отзыва.
Требуются специалисты по контексту и SEO
Открыты две вакансии на постоянную удаленную работу:
1. SEO - намечаем план работы, делим на шаги, сначала оплата за каждый шаг, далее постоянный индексируемый оклад.
2. Контекстная реклама - определяем объем работы по старту кампании, оцениваем, сначала оплата за каждый шаг, далее постоянный индексируемый оклад.
Возможно совмещение двух вакансий в одном сотруднике.
Сразу указывайте ваши пожелания по окладу и на какую вакансию претендуете.
Заявки фрилансеров
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