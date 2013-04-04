Требуется создать и настроить 10 аккаунтов FB AD

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт3 заявки259 просмотров

ищется исполнитель с опытом создания и использования рекламных аккаунтов fecebook

требуется создать и настроить 10 аккаунтов, получить апрув, пустить трафик на сайты.

таргетинг рекламы USA

12 лет назад
ad1
45 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров