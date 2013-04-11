Требуется перенести объявления и слова из Яндекс директ в Google adwords
Полная настройка Яндекс Директа.
Требуется профессиональная настройка Контекстной Рекламы Яндекс директ. Тематика обувь и сумки. Желателен опыт в данной тематике.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Контекстная реклама4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте, уважаемы профессионалы! У нас маленький интерне-магазин женской одежды. Прямо сейчас нам очень нужен целевой поток клиентов. А наши клиенты это девушки от 16 до 30 лет. ...Контекстная реклама15 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте. Есть отдел контекстной рекламы (яндекс.директ) – набирался из обычных девочек, обучались они по курсу от Ильи Цимбалиста. Всего пока 4 девочки, работа идет очень медленно, хотя делают все правильно. ...Контекстная реклама5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
ищется исполнитель с опытом создания и использования рекламных аккаунтов fecebook требуется создать и настроить 10 аккаунтов, получить апрув, пустить трафик на сайты. таргетинг рекламы USAКонтекстная реклама3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Уточнение по проекту: Есть две задачи: 1. 1000 перепостов заданного поста группы http://vk.com/money_123 в других группах ВК, численность которых больше 20 тыс. человек (тематика: финансы, деньги и т.п.). ...Контекстная реклама5 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется: 1. Создать рекламную компанию в adwords для сайта http://kupidah.com.ua. 2. Настроить аналитику. 3. Напишите отдельно стоимость поддержки созданной вами компании. Сколько стоят №1 и №2, временные сроки?Контекстная реклама1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходим проект либо ваше предложение по контекстной рекламе для сайта, так же могу рассмотреть любые другие варианты привлечения клиентов. Сайт: www.kontrol.kiev.uaКонтекстная реклама7 заявокЗакрыт12 лет назад
Открыты две вакансии на постоянную удаленную работу: 1. SEO - намечаем план работы, делим на шаги, сначала оплата за каждый шаг, далее постоянный индексируемый оклад. 2. Контекстная реклама - определяем объем работы по ...Контекстная реклама9 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется человек для постоянного сотрудничества по написанию и подготовке контекстной рекламной кампании. Задание: Составить объявления Я.Директ для одноцентового трафика (вы должны это уметь). Перечень ключевиков дадим. Надо разложить ключевики по кучкам, ...Контекстная реклама3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужен онлайн-консультант по теме "Заработок в Интернете". Консультации по скайпу, нужно провести ряд занятий-консультация по тому, как заработать на своих сайтах в интернете: контекстная реклама, продажа ссылок, размещение статей на сайте и тд. Оплата ...Контекстная реклама1 заявкаЗакрыт12 лет назад