Полная настройка Яндекс Директа.

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт12 заявок255 просмотров

Требуется профессиональная настройка Контекстной Рекламы Яндекс директ. Тематика обувь и сумки. Желателен опыт в данной тематике.

12 лет назад
amperchas
Павлов 
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров