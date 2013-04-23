Продвижение двух сайтов одной тематики

Нужно сделать внутреннюю и внешнюю оптимизацию двух сайтов.Сайт один продвигается,второй в топе но продвигаться сейчас перестал.

Можно сделать зеркало либо развивать оба.

Все данные в личку. Только с опытом. Рассмотрю все варианты в том числе и с оплатой за результат.