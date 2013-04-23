Нужна хорошая оптимизация нашего сайта! метатеги, титлы и т.п. Правка ошибок, глюков и т.п.д Сайт apparat.kiev.ua ТОЛЬКО ВНУТРЕННЯЯ ОПТИМИЗАЦИЯ!
Продвижение двух сайтов одной тематики
Нужно сделать внутреннюю и внешнюю оптимизацию двух сайтов.Сайт один продвигается,второй в топе но продвигаться сейчас перестал.
Можно сделать зеркало либо развивать оба.
Все данные в личку. Только с опытом. Рассмотрю все варианты в том числе и с оплатой за результат.
Заявки фрилансеров
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