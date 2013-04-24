Срочно нужен SEO-оптимизатор. СПБ

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт6 заявок240 просмотров

Обязанности:

Технический аудит сайта для оптимизации

Оптимизация и продвижение сайта:

разработка стратегии поисковой оптимизации сайтов

составление семантического ядра

внутренняя оптимизация сайта

внешняя оптимизация сайта

анализ поисковой выдачи, работа с результатами

полный комплекс работ по контекстной рекламе веб- сайтов в Яндекс. Директ и Google Adwords: работа с поисковой и с тематической рекламой.

Вывод в Топ-1, Топ-5, топ-10 по целевым запросам

Быстрая, семантическая, валидная вёрстка.

Продвижение в социальных сетях. Реклама в тематических группах.

Работа с блогами и форумами

Составление отчетов по результатам работы

Требования:

Опыт от 2х лет

Высшее техническое или экономическое образование.

Отличное знание русского языка.

Знание принципов и алгоритмов ранжирования поисковых систем, принципов внутренней оптимизации сайтов, знание закономерностей управления внешней ссылочной массой.

Умение приблизительно оценить бюджеты и сроки вывода в ТОП 10 Яндекс и Google.

Наличие успешных проектов в высококонкурентных тематиках.

Отличное владение HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, UMI

Аналитический склад ума

Высокий уровень ответственности, инициативность, продуктивность.

Google AdsHTMLJavaScriptjQuery
12 лет назад
BPK0513
37 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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