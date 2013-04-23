Обязанности: Технический аудит сайта для оптимизации Оптимизация и продвижение сайта: разработка стратегии поисковой оптимизации сайтов составление семантического ядра внутренняя оптимизация сайта внешняя оптимизация сайта анализ поисковой ...
Оптимизация сайта
Нужна хорошая оптимизация нашего сайта! метатеги, титлы и т.п. Правка ошибок, глюков и т.п.д
Сайт apparat.kiev.ua
ТОЛЬКО ВНУТРЕННЯЯ ОПТИМИЗАЦИЯ!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $2000Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день уважаемые фрилансеры. Необходимо раскрутить магазин игровой тематики в укр зоне. Домен сайта com.ua Так же необходима СМО раскрутка, через группу вконтакте. Группа уже есть с 5000 людей, теперь необходимы целевые участники. Магазин ...Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт12 лет назад
- $25
Есть таблица эксель с готовыми запросами, частотами и т.п. Есть тайтлы, дискрипшены, эдвордсы, аши, альты и небольшие тексты под 5 страниц. Все надо перепроверить и отформатировать до человеческого вида. Работы на 2-3 часа. Файл на ...Завершен12 лет назад
Основные задачи в рамках SEO-продвижения сайта: - Чистка ссылок, закупленных по средствам программы SEOPult, путем оценивания качества ресурсов, на которых опубликованы ссылки; - Чистка/создание анкоров для простановки ссылок на сайт со сторонних ресурсов.Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть магазин по продаже наушников Monster Beats, сайт готов beatsband.ru Необходимо комплексное продвижение. У кого есть вркемя,желание, готовые идеи – Велкам. Сайт молодой,Бюджет небольшой, но и работы вроде немного.Поисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт12 лет назад
- $1000
Интернет-магазин столового серебра и ювелирных изделий Необходимо провести полный аудит сайта, найти и устранить все недочеты и недоработки Оптимизация Внешняя Оптимизация Внутренняя Сосавить ...Поисковые системы (SEO)26 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Нужно провинуть сайт на тематику копий сумок и аксессуаров.Завершен12 лет назад
Нам нужен человек для постоянного ведения двух сайтов на гугле. Знание английского обязательно. Наличие портфолио клиентов на гугле обязательно. Настроены на долговременное сотрудничество. При этом мы требуем полную прозрачность работы, еженедельные отчеты по ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужна консультация SEO специалиста по оптимизации одной страницы сайта как шаблона для всех страниц.Завершен12 лет назад
Сайт www.fontop.ru Сайт хорошо индексируется в Яндексе, именно с него больше 50% заходов в день. По многим основным ключевым фразам сайт находится в топ 15-20. В Google почему то плохо инексируется по тем же ...Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт12 лет назад