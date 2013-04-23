Оптимизация сайта

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Закрыт11 заявок161 просмотр

Нужна хорошая оптимизация нашего сайта! метатеги, титлы и т.п. Правка ошибок, глюков и т.п.д

Сайт apparat.kiev.ua

ТОЛЬКО ВНУТРЕННЯЯ ОПТИМИЗАЦИЯ!

12 лет назад
bishopik
Руслан 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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