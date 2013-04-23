Продвинуть сайт.

Требуется seo промоутер с хорошими примерами результатов по CЧ и ВЧ запросам

надо провинуть сайт www.qwerti.ru по вч запросам.

интересует список запросов и стоимость работ+ стоимость на ссылки.

сроки достижения топа 10 в яндексе

я так же хочу увидеть план работ

Хочу оплачивать только работу и знания с умениями, остольные затраты с моих аккаунтов

Тех, кто ничего не может на деле, прошу не напрягатся!