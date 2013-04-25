Требуется seo промоутер с хорошими примерами результатов по CЧ и ВЧ запросам надо провинуть сайт www.qwerti.ru по вч запросам. интересует список запросов и стоимость работ+ стоимость на ссылки. сроки достижения топа 10 ...
Продвижение сайта по недвижимости
Нужен оптимизатор с опытом для продвижение сайта по трафику.
На данный момент трафик на сайт в приделах 3000 посетителей. возраст сайта более 4 лет. Необходимо увеличение числа посетителей за пол года в 5 раз, за год в 10. Посещение 30 000 посетителей в месяц, это нормальный показатель для Москвы, исходя из анализа конкурентов. Есть план работ, дам ссылки на конкурентов. Более того есть списки запросов в большом количестве. Сайт практически полностью настроен и оптимизирован для получения трафика. Работа с биржами через наши аккаунты. Интересует длительное сотрудничество с оптимизатором. Основным является цена за одного посетителя, сроки и качество работ.
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