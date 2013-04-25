Продвижение сайта по недвижимости

Нужен оптимизатор с опытом для продвижение сайта по трафику.

На данный момент трафик на сайт в приделах 3000 посетителей. возраст сайта более 4 лет. Необходимо увеличение числа посетителей за пол года в 5 раз, за год в 10. Посещение 30 000 посетителей в месяц, это нормальный показатель для Москвы, исходя из анализа конкурентов. Есть план работ, дам ссылки на конкурентов. Более того есть списки запросов в большом количестве. Сайт практически полностью настроен и оптимизирован для получения трафика. Работа с биржами через наши аккаунты. Интересует длительное сотрудничество с оптимизатором. Основным является цена за одного посетителя, сроки и качество работ.