Продвижение сайта по недвижимости

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт9 заявок170 просмотров

Нужен оптимизатор с опытом для продвижение сайта по трафику.

На данный момент трафик на сайт в приделах 3000 посетителей. возраст сайта более 4 лет. Необходимо увеличение числа посетителей за пол года в 5 раз, за год в 10. Посещение 30 000 посетителей в месяц, это нормальный показатель для Москвы, исходя из анализа конкурентов. Есть план работ, дам ссылки на конкурентов. Более того есть списки запросов в большом количестве. Сайт практически полностью настроен и оптимизирован для получения трафика. Работа с биржами через наши аккаунты. Интересует длительное сотрудничество с оптимизатором. Основным является цена за одного посетителя, сроки и качество работ.

12 лет назад
deh222
Денис 
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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