На сайт www.domprazdnik.ru требуется получить ссылку с википедии. После успешного выполнения задания будет дан еще ряд сайтов для этой цели. Ваши предложения? Оплата через 3 дня по факту нахождения ...
SEO-продвижение травел-сайта
Ишю:
- Продвижение сайта в соцсетях (tweeter, facebook, вконтакте, блог(и)
- Увеличение "backlink" особенно с релевантных сайтов в данной индустрии
- Изменение контента для повышения релевантбых ключевых слов поднятие рэнка сайта
SEO, SMM, SMO
Заявки фрилансеров
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