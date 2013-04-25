Продвижение сайта

Нужно сделать внутреннюю и внешнюю оптимизацию двух сайтов.Сайт один продвигается,второй в топе но продвигаться сейчас перестал. Можно сделать зеркало либо развивать оба. Все данные в личку. Только с опытом. Рассмотрю все варианты в ...