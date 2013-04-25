Продвижение сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт11 заявок198 просмотров

yees.travel

1. вести SAPE (с написание текстов, ссылок, редактирование страниц), по адекватному бюджету

продвижение по названиям самих отелей http://yees.travel/catalog

контракт на 3 месяца. желательно один человек, оплата 50 в начале 50 по итогам

2. продвижение сайтов (отдельное ТЗ)

todubai.com.ua

flygeorgia.info

cheaptrip.kiev.ua

airarabia.kiev.ua

pegasus.kiev.ua

3. совместное планирование бюджета

12 лет назад
webagent
49 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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