SEO–анализ вебсайта и разработка ТЗ на оптимизацию

В работу берется веб-ресурс xs.ua

Сайт работает на Joomla 2.5 + Virtuemart + K2 + sh404sef

Необходимо проанализировать текущее состояние веб-ресурса и написать техническое задание по его поисковой оптимизации. Задание должно быть выполнено в MS Word и содержать подробные инструкции по исправлению ошибок, недочетов, содержать seo-рекомендации (301 редиректы, дублирование страниц, случайные символы урл, 404, битые ссылки, ненужные ссылки, анализ страниц, title и alt у картинок, h1, h2, h3, точки и запятые, title и description страниц, тексты страниц, блоки, robots.txt, и пр.).

Работа должна быть выполнена очень качественно, по срокам разумных ограничений нет.