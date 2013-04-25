Чистка ссылок, закупленных автоматически SEOPULT

Уважаемые коллеги!

Необходимо осуществить чистку ссылок, закупленных автоматически системой SEOPULT, путем оценивания качества ресурса, на котором данная ссылка размещена (ТИЦ, PR, заспамленность и т.д.), по средствам сервиса xtool (доступ к сервису предоставляется) или любым другим аналогичным по Вашей рекомендации.

Чистка осуществляется по всем ключевым словам проекта (порядка 43). Всего ссылок порядка 1350.

В заявке прошу указать точную стоимость и срок работы.