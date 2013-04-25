Нужно увеличить количество посетителей сайта. Сейчас в среднем 70-100 в день. И несколько изменить географию посещений. Сайт yamal-electro.ru
Чистка ссылок, закупленных автоматически SEOPULT
Уважаемые коллеги!
Необходимо осуществить чистку ссылок, закупленных автоматически системой SEOPULT, путем оценивания качества ресурса, на котором данная ссылка размещена (ТИЦ, PR, заспамленность и т.д.), по средствам сервиса xtool (доступ к сервису предоставляется) или любым другим аналогичным по Вашей рекомендации.
Чистка осуществляется по всем ключевым словам проекта (порядка 43). Всего ссылок порядка 1350.
В заявке прошу указать точную стоимость и срок работы.
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