Нужно оптимизировать сайт под поисковые системы

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Завершен6 заявок146 просмотров

Нужно оптимизировать сайт под поисковые системы проставить правильно перелинковку заполнить теги keywords,description,title,h1.

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12 лет назад
MIG2011
Игорь 
43 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Adlers
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
140 отзывов
12 лет назад
$68
10 дней
Все выполнено на отлично большое спасибо!
Хороший заказчик, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Adlers
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
140 отзывов
12 лет назад

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