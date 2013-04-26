Проверить и исправить код главной страницы

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрытнет заявок110 просмотров

Проверить на валидность и полностью исправить ошибки в коде главной страницы - 10 WMZ. Движок - wordpress. Сроки - 1-2 дня. Сайт www.maksimum-spb.ru.

WordPress
12 лет назад
petka568
Даниил 
34 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров