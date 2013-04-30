Внутренняя оптимизация и продвижение сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен19 заявок237 просмотров

Имеется сайт бизнес центра в Липецке http://www.euro-port.ru. Необходимо выполнить внутреннюю оптимизацию + продвижение по заданному списку ключевых слов. Для начала хотелось бы узнать стоимость вашей работы. Ключи скину по почте. Жду предложений.

12 лет назад
MRybakov
36 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

ifoxbit
Юрий 
34 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$100
30 дней
Отличный исполнитель, выполнил задание быстро и качественно!
Отличный заказчик, четко поставленное задание, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

ifoxbit
Юрий 
34 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад