Продвижение сайта бухгалтеров

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт24 заявки200 просмотров

Необходимо продвижение сайта multibuh.ru по обозначенному списку запросов, в поисковых системах Яндекс (в первую очередь) и Гугл. Регион сайта - Новосибирск.

12 лет назад
astra_job
Вера 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
24 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров