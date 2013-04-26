Необходимо продвинуть сайт в ТОП-3

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт15 заявок152 просмотра

Необходимо продвинуть сайт в ТОП-3, по разным запросам, сео-оптимизировать сам сайт и определить бюджет на sape, и прочее... хочется пообщаться с будущим исполнителем по Скайп - обязательно!

Жду откликов только от специалистов, с опытом вывода сайт в ТОП-10 по Москве(либо всей России) и с опытом работы в Sape.ru

В отклике прошу указать Ваш Скайп и опыт работы, портфолио приветствуется. О вознаграждении и подробностях по обсудим по скайпу.

12 лет назад
cma4soft
Алексей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров