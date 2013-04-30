Написать околоссылочный текст

Есть написанные анкоры (некоторые в виде URL для безанкорного продвижения). Всего 55 текстов. Нужно писать околоссылочные тексты в колонку A и колонку G. Нужно поставить разделитель и/или пробел после и до текста. В колонке I не должно быть более 80 символов. Оплата будет по сумме колонки H. Предлагать цену за 1000 символов, не более 1$. Нужен человеческий текст - простои красиво.Только исполнители с опытом и отзывами.