Написать околоссылочный текст

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Завершен2 заявки146 просмотров

Есть написанные анкоры (некоторые в виде URL для безанкорного продвижения). Всего 55 текстов. Нужно писать околоссылочные тексты в колонку A и колонку G. Нужно поставить разделитель и/или пробел после и до текста. В колонке I не должно быть более 80 символов. Оплата будет по сумме колонки H. Предлагать цену за 1000 символов, не более 1$. Нужен человеческий текст - простои красиво.Только исполнители с опытом и отзывами.

12 лет назад
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Adlers
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
140 отзывов
12 лет назад
$60
3 дня
Андрей, отличный исполнитель! Все сделал правильно и в срок!
Уже не первый раз работаю с Дмитрием, очень доволен сотрудничеством. Четкое ТЗ, быстрая оплата - рекомендую всем фрилансерам!

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Adlers
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
140 отзывов
12 лет назад