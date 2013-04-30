Нужен человек, который поработает над получением бесплатных обратных ссылок путём кросспостинга. В идеале работать постоянно, с разовой оплатой за каждое добавление и размещение новой ссылки. Нужен SEO специалист в теме. ...
Написать околоссылочный текст
Есть написанные анкоры (некоторые в виде URL для безанкорного продвижения). Всего 55 текстов. Нужно писать околоссылочные тексты в колонку A и колонку G. Нужно поставить разделитель и/или пробел после и до текста. В колонке I не должно быть более 80 символов. Оплата будет по сумме колонки H. Предлагать цену за 1000 символов, не более 1$. Нужен человеческий текст - простои красиво.Только исполнители с опытом и отзывами.
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