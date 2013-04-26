Добрый день. Необходимо проставить теги н1-н6, зарегистрировать в каталогах, роботс, сайтмап, склейка зеркал, дубли и т.д. Указывайте сразу вашу цену в заявке.
Специалист по кросспостингу
Нужен человек, который поработает над получением бесплатных обратных ссылок путём кросспостинга.
В идеале работать постоянно, с разовой оплатой за каждое добавление и размещение новой ссылки.
Нужен SEO специалист в теме. Оплата небольшая, в зависимости от формата сотрудничества.
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