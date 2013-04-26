Структурировать список запросов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт1 заявка83 просмотра

Есть список запросов на тему "ипотека". Необходимо структурировать данный список запросов аналогично предоставленному в качестве примера списку по другому направлению.

Срок: 1 день.

Кол-во запросов: 2000.

Цена: 500 рублей.

Ответственность и внимательность - качества, которые помогут выполнить Вам данную работу!

Наличие скайпа - преимущество. Желательно иметь программу key collector.

12 лет назад
Paveeeeeeel
Павел 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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